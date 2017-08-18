Ольгу Бузову заставили держать живот Ольги Рапунцель

Звезда телестройки «Дом-2» Дмитрий Дмитренко поделился в Instagram совместной фотографией с Ольгой Бузовой, на которой они держат Ольгу Рапунцель за живот.





Слухи вокруг беременности и семейных неурядиц Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель никак не утихнут. Пользователи социальных сетей стараются обидеть пару при любой возможности. На последнем фото от Дмитренко изображены сам мужчина, его беременная девушка и ведущая «Дома-2». Все трое держатся за живот Рапунцель, что заставило подписчиков придумывать новые теории.



Поклонники Ольги Бузовой разозлились на пару за то, что те заставляют звезд держаться за «ненастоящий» живот: «Господи! И Бузову заставили живот держать», «Теперь втроем это пузо держат», «Зачем они все держат ее живот?», передают журналисты «Версия Инфо».



Также подписчики продолжили обсуждать реальность беременности Рапунцель. «Живот не убежит», - пишет один из фанатов. «Неизвестно. Может, накладной, тогда убежит», - отвечает ему другой. Напомним, что зрители телепроекта не верят, что Ольга Рапунцель на самом деле вынашивает ребёнка.