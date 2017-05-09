Евгений Кузин из «Дома-2» подарил на Новый год Саше Артемовой автомобиль. Участница скандального телешоу сообщила об этом в Instagram.

В первых числах 2018 года Саша Артемова поделилась со своими подписчиками приятной для нее новостью. Она стала обладательницей нового автомобиля. Его подарил супруге партнер по шоу «Дом-2» Евгений Кузин.

В качестве доказательства знаменитость выставила фотоснимок, где она сидит за рулем дорогого подарка с огромным букетом цветов. Фото появилось на странице Артемовой в социальной сети Instagram.

По самым скоромным прикидкам, стоимость такого подарка оценивается в три миллиона рублей. Пользователи Сети высказали свое мнение таким новогодним сюрпризом. Большинство посчитало, что ей повезло с мужем. Кузин пытается делать все, чтобы его жена была счастлива и ни в чем не нуждалась.

Напомним, что бывшие участники «Дома-2» сыграли свадьбу в ноябре прошлого года.