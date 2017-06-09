Юлия Ковальчук отметила Новый год в костюме желтой собаки

Юлия Ковальчук отметила Новый год в символичном костюме желтой собаки. Свой новогодний наряд она сфотографировала и разместила на странице в Instagram.

Знаменитость отмечала новогоднюю ночь вместе со звездным мужем Алексеем Чумаковым. Пара решила подойти к организации вечера креативно и выбрала для него одежду в стиле символов наступающего и уходящего года по восточному календарю. Алексей Чумаков облачился в костюм алой птицы из культовой игры Angry Birds, что можно засчитать, как красного петуха. Пользователи соцсети утверждают, что супруги выглядят привлекательно и хорошо смотрятся вместе.

Судя по другой публикации, знаменитости пригласили на торжество своих близких и родственников. Те согласились поддержать тематику вечеринки и примерили образы различных животных.