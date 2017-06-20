Бывшая участница и хореограф шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обнажилась на новом фото в своем профиле Instagram. Она опубликовала снимок, где отчетливо видна ее идеальная фигура и стройные длинные ноги, что высоко оценили подписчики.

Фанаты Екатерины Варнавы вдвойне были приятно удивлены первому дню нового года. Этот день оказался не только праздничным, но и необычным, ведь их кумир опубликовала вполне нетипичный для себя снимок. Обычно она радует поклонников забавными либо же очень элегантными образами, однако в этот раз она предстала вообще без одежды. На фотографии ее стройное тело лишь наполовину прикрыто одеялом, а волосы небрежно развиваются.

Фанаты отмечают, что тело Варнавы можно сравнить с телом богини – настолько прекрасной она им кажется. Это неудивительно, ведь знаменитость очень хорошо за собой следит, посещая фитнес-занятия и соблюдая правильную диету.