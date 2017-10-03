Ганнибал Лектор празднует свой 80-й день рождения

31 декабря американский и британский актер Энтони Хопкинс отмечаей свой 80 день рождения. Особую популярность Хопкинсу принесла роль маньяка-интеллектуала в фильме "Молчание ягнят".

Как стало известно, сегодня Ганнибал Лектор отмечает юбилей. Энтони Хопкинсу исполнилось 80 лет, поздравить актера с праздником спешат все родные и близкие, а также коллеги. Слава обрушилась на Хопкинса после его роли каннибала в фильме "Молчание ягнят", тогда критики высоко оценили его работу, именно за роль Ганнибала Лектора актер получил статуэтку "Оскар".

Стоит отметить, что после "Молчания ягнят" Хопкинс продолжил играть маньяка в фильмах "Ганнибал" и "Красный дракон". В 2003 году персонаж Энтони Хопкинса был признан кинозлодеем номер один во всем мире.