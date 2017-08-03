Певец Юрий Лоза переживает, что его затмила Бузова

Отечественный певец Юрий Лоза переживает, что на телевидении его затмила Ольга Бузова, так как ей сейчас уделяют много времени. Молодая телеблондинка популярна, между тем как песня Лозы «Прошел год» ни разу за свое тринадцатилетнее существование не попала в эфир концертов новогодней ночи.

Юрий Лоза был более популярен в советское время, однако на современной сцене множество артистов, на которых обращено большое внимание. Недавно певец дал интервью для СМИ, где пожаловался, что на телевидении вместо него «раскручивают какую-то Бузову». 63-летнего артиста огорчает такая ситуация. Ему обидно, что еще тринадцать лет назад он выпустил песню, которую мечтал исполнить в праздничный день, однако она так и не попала в эфир.

Также артист поделился планами на Новый год. Раз уж не нужен на телевидении, то и праздновать ему нечего. Кроме того, Лоза делится, что этот год стал не самым удачным в его жизни, а потому он просто проведет время с женой на Поклонной горе.