Принц Гарри случайно обидел сестру Меган Маркл и та пообещала расторгнуть их свадьбу

Принц Гарри во время одного из интервью случайно обидел сестру Меган Маркл. Он рассказал о праздновании Рождества с королевской семьей и о семье, которой у актрисы "никогда не было".

Как рассказал принц Гарри, на празднование Рождества в королевской семье он пригласил свою невесту, актрису Меган Маркл. По его словам, девушка проделала довольно большую работу, она смогла придти, и это была семья, которой, возможно, у нее никогда не было.

Единокровная сестра Меган Маркл, Саманта Грант, оскорбилась таким заявлением принца и ответила на его интервью на своей странице в соцсети. Она рассказала, что у Маркл довольно большая семья, которая ее любит и всегда поддерживает. Грант также отметила, что актриса всегда слишком занята и редко находит время на семью. Сестра Маркл рассказала, что когда отец развелся с матерью актрисы, они постарались сделать так, чтобы у нее появилось целых две семьи, у них у всех довольно хорошие отношения.

Также Саманта Грант рассказала о том, что в последнее время у нее испортились отношения с сестрой. По ее словам, она даже может выпустить книгу, в которой расскажет о детстве невесты принца Гарри. Грант отметила, что после публикации данной книги у Маркл и принца Гарри может расстроиться свадьба.