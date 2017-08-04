Дочь Дмитрия Маликова потратила на новогоднее платье 945 тысяч рублей

Дочь известного певца Дмитрия Маликова, Стефания, потратила на новогоднее платье 945 тысяч рублей. Новое фото 17-летняя девушка выставила на свою страницу в социальной сети Instagram.

В канун Нового года многие задумывают об особенном наряде, в котором бы хотелось встретить и задобрить Желтую Собаку. Не исключением стала и 17-летняя дочь известного российского певца Дмитрия Маликова, которая на своей странице в Instagram выложила фотографию, сделанную в ЦУМ Москвы.

Стефания позирует в милом коротком платье, стоимость которого составляет 945 тысяч рублей. Несмотря на ожидание девушки «ловить» восхищение поклонников, многие подписчики дочки Маликова отметили, что покупка столь дорогого наряда слишком необдуманный и расточительный шаг.

Само платье представляет собой одно из дизайнерской коллекции Valentino, являющееся едва ли не самым дорогостоящим.