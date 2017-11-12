Ольга Шелест вместо покупок жонглировала мандаринами в магазине

Известная российская ведущая Ольга Шелест жонглировала мандаринами в магазине, заявив, что именно так она их выбирает.

«Не обращайте внимание, у меня свой способ», - написала знаменитость. Подписчики отреагировали на пост положительно, удивившись ловкости Ольги Шелест при обращении с мандаринами, как сообщают журналисты новостного издания «Версия Инфо».

«Оля, ты цирковая на все руки», «Круть», - писали интернет-пользователи. Также некоторые поинтересовались, сумела ли бы Шелест такое проделать и с другими продуктами. Например, с яйцами. По словам поклонников, сами они так делать не пробовали с мандаринами, но теперь обязательно попытаются, проверив метод Ольги Шелест. Пост за короткое время набрал более 4 тысяч «лайков».