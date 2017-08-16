Традиционный Bosco бал в этом году прошел в Большом театре

Ежегодный Bosco бал в 2017 году прошел в Большом театре. На грандиозном мероприятии присутствовали многие звезды эстрады, искусства и политики.

24 декабря в Москве глава группы компаний Bosco организовал грандиозный предновогодний бал непосредственно в Большом театре. Звездам российского шоу-бизнеса и даже известным политикам провели закрытый спектакль «Щелкунчик».

Стоит отметить, на Bosco балу присутствовали и певица Валерия, и Филипп Киркоров, и Павел Воля с супругой, и даже Валентин Юдашкин. Кроме того, не побрезговал мероприятием и Дмитрий Песков, который пришел на бал с дочерью.

Даже скандально известный своей последней картиной «Матильда» режиссер Алексей Учитель заглянул «на огонек» в сопровождении Юлии Пересильд и дочерей.

После спектакля звезды принялись танцевать вальс на зеркальном паркете. Тем, кто не блещет навыками танцора, пришлось многому поучиться.