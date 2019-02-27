«Ты не умеешь детей воспитывать!» - Младший сын певицы Валерии унизил мать

21-летний Арсений считает – родительнице «повезло», что у неё выросли достойные наследники.

Недавно 51-летняя российская певица Валерия опубликовала в личном микроблоге в соцсети Instagram свежий снимок со своим самым младшим сыном Арсением. При этом знаменитость поделилась с фанатами тем, что ей говорил сын, когда был немного помладше. «Ты не умеешь детей воспитывать!», - заявил как-то Арсений, чем знатно унизил знаменитую мать. На слова сына Валерия отреагировала шуткой, а в сообщении в Сети написала, что она просто «везучая, счастливая мама». Видимо, слова сына всё-таки задели за живое артистку, если она помнит этот момент из детства сына.

При этом в комментариях поклонники считают, что именно 21-летний Арсений является любимчиком матери троих детей Валерии, поскольку певица именно с ним чаще всего публикует совместные фотографии. Сама знаменитость утверждает, что проста с Арсением выходит чаще видеться, нежели с Анной или Артемием, а потому и публикует снимки чаще со младшим сыном.