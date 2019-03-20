Куда забрел Сергей? Лазарев засветился на пляже среди «радужных» мужчин

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Самолюбованием на участке берега для «мужских» встреч отдыхающий с «другом» певец намекнул на нетрадиционную ориентацию.

На волне новых фактов о нетрадиционной ориентации Сергей Лазарев отправился на отдых в Майами в компании своего давнего друга Алекса Малиновского. Популярный певец стыдится слухов о любви к мужчинам и всячески пытается опровергнуть каждое подтверждение нетрадиционной ориентации, однако после странного разрыва с Лерой Кудрявцевой не был замечен в связи с женщинами. Напротив, не только сердце, но и ноги, похоже, ведут Сергея в места максимального сосредоточения лиц своего пола.

Вот и сегодня Лазарев засветился на пляже среди «радужных» мужчин. Певец опубликовал фото на морском побережье сделанное накануне мощного шторма. На снимке Сергей будто Аполлон красуется на камеру на песчаном берегу демонстрируя достоинства своего тела, а на заднем фоне в необычном ракурсе засветилась парочка мужчин, один из которых позирует в пикантной позе, а второй низко склонился над спутником делая фото.

Сергей не сдержал иронию, и высмеял парочку на заднем фоне. По словам артиста, он даже не представляет, что конкретно фотографируют засветившиеся мужчины, подкрепив свои слова двусмысленными символами. Несмотря на очевидные попытки блеснуть всеми своими достоинствами на фото Лазарев скромно отметил, что на этом снимке неудачно вышел только он.

Его самокритика и провокационное недовольство собой не удивляют учитывая то, куда забрел Сергей. На фото отчетливо заметно, что Лазарев и его спутник прилично удалились от сосредоточения людей и лучшего места на пляже, а вокруг них собраны одни лишь мужчины, большинство из которых пришли парочками. Учитывая то, что Сергей, вероятно, отдыхает там с давним другом Малиновским не исключено, что они умышленно предпочли скромный участок побережья на котором обычно собираются «радужные» влюбленные, а следовательно певцу определенно хотелось выглядеть лучше всех и приковывать к себе взгляды.

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Автор - Диана Минина
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