«Ненужный фрик и цирковой урод» – Джулия Ванг призналась в расстройстве личности

Победительница «Битвы экстрасенсов» публично называет себя «социопатом».

Джулия Ванг по праву считается самым мистическим и необычным человеком со сверхъестественными способностями, которые когда-либо приходили на шоу «битва экстрасенсов». И если с экранов своих телевизоров зрители видели Джулию как эффектную блондинку, то сейчас в реальной жизни женщина имеет мужеподобную внешность и просит называть её Томасом. Недавно Ванг на своей персональной странице в соцсети Instagram призналась, что является социопатом, а потому в обществе все время чувствует себя «ненужным фриком и цирковым уродом».

Напомним, что социопатия — это диссоциальное расстройство личности и именно это себе приписывает сама Ванг. По словам Джулии (Томаса), она только с супругом может поделиться личными проблемами и переживаниями. При этом экстрасенс скрывает от публики своего мужа и даже не называет его имени. Поклонники искренне переживают за Ванг, хотя некоторые её «выходки» считают обычным пиар-ходом.