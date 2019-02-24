Депортация и позор. «Ненавидящего» Россию Панина могут вышвырнуть из страны

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Некогда знаменитый актер повторяет ошибки Макаревича.

По всей видимости, на своих же ошибках актер Алексей Панин учиться не намерен. Несмотря на черный пиар, с которым он сталкивается теперь едва ли не каждый день, он продолжает сгущать вокруг своей персоны краски. Накануне он заявил, что большинство россиян является неандертальцами, а для того, чтобы развиваться, им якобы следует больше сидеть на сайтах с роликами для взрослых. По всей видимости, актер даже не задумывается относительно того, какие последствия для него могут иметь эти высказывания.

В свое время лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич также позволял себе антироссийскую риторику, однако это закончилось для него статусом изгоя в современном обществе. Вероятно, такой же исход может ждать и Панина, который пока не осознает, что за его враждебные высказывания его попросту могут вышвырнуть из страны. «Ненавидящих» Россию звезд шоу-бизнеса не щадят журналисты и обычные россияне, потому исход Панина в этой ситуации выглядит весьма двойственно.

С одной стороны, ему может грозить депортация и абсолютный позор, с другой же — он может повторить болезненные ошибки Андрея Макаревича и стать изгоем. Вопрос лишь в том, насколько все это волнует самого Панина. Судя по его высказываниям в сети, подобные проблемы беспокоят его меньше всего.

К сожалению, актер не задумывается о своей дочери Анне, которую ласково называет Нюсей. Если у отца начнутся реальные проблемы, то девочка рискует остаться наполовину сиротой. Пока что Панин задумывается лишь о своей собственной персоне, демонстрируя равнодушие ко всему вокруг, что вызывает лишь сочувствие.

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Операция или развод…. Королёвой придётся бороться за внимание Тарзана

Певица больше не может скрывать проблемы с обилием лишнего веса.

«Ты не умеешь детей воспитывать!» - Младший сын певицы Валерии унизил мать

21-летний Арсений считает – родительнице «повезло», что у неё выросли достойные...

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Вы что творите? Жена Александра Реввы сделала пикантную фотосессию

Фотографии Анжелики Реввы выставил фотограф.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ