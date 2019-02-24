Депортация и позор. «Ненавидящего» Россию Панина могут вышвырнуть из страны

Некогда знаменитый актер повторяет ошибки Макаревича.

По всей видимости, на своих же ошибках актер Алексей Панин учиться не намерен. Несмотря на черный пиар, с которым он сталкивается теперь едва ли не каждый день, он продолжает сгущать вокруг своей персоны краски. Накануне он заявил, что большинство россиян является неандертальцами, а для того, чтобы развиваться, им якобы следует больше сидеть на сайтах с роликами для взрослых. По всей видимости, актер даже не задумывается относительно того, какие последствия для него могут иметь эти высказывания.

В свое время лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич также позволял себе антироссийскую риторику, однако это закончилось для него статусом изгоя в современном обществе. Вероятно, такой же исход может ждать и Панина, который пока не осознает, что за его враждебные высказывания его попросту могут вышвырнуть из страны. «Ненавидящих» Россию звезд шоу-бизнеса не щадят журналисты и обычные россияне, потому исход Панина в этой ситуации выглядит весьма двойственно.

С одной стороны, ему может грозить депортация и абсолютный позор, с другой же — он может повторить болезненные ошибки Андрея Макаревича и стать изгоем. Вопрос лишь в том, насколько все это волнует самого Панина. Судя по его высказываниям в сети, подобные проблемы беспокоят его меньше всего.

К сожалению, актер не задумывается о своей дочери Анне, которую ласково называет Нюсей. Если у отца начнутся реальные проблемы, то девочка рискует остаться наполовину сиротой. Пока что Панин задумывается лишь о своей собственной персоне, демонстрируя равнодушие ко всему вокруг, что вызывает лишь сочувствие.