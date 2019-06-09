Умер барабанщик группы "Машина времени" Сергей Остроумов

В возрасте 54 лет скончался барабанщик группы «Машина времени». Об этом на своей странице сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич.

Сергей Остроумов был сессионным барабанщиком группы. Однако на постоянной основе он состоял в коллективе «Оркестр креольского танго».

Сообщение о кончине музыканта появилось на странице вокалиста «Машины времени» Андрея Макаревича. На данный момент причина смерти барабанщика не известна.

Сергей Остроумов принимал участие в работе группы с 2004 года до наших дней. В частности, барабанщик помогал с записью альбома «ВЫ» в 2016 году.

Напомним, что музыкальный коллектив «Машина времени» был основан в 1969 году Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ.