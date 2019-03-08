Рудова жестко «прошлась» по «артистке» Клюкиной. Были планы на Крида?

Сегодня, 15:19 \\ Шоу-бизнес

«Скоро «петь» будет мувитон», - возмутилась Наталия.

Наталия Рудова нередко бывает излишне резкой в отношении тех, к кому не испытывает симпатии. Очередная критика актрисы, судя по ее Stoties в Instagram, полилась в адрес экс-участницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной. «В свете появления недавних «артистов» скоро «петь», в нашей стране, будет мувитон», - написала Рудова.

 Актриса жестко «прошлась» именно по Клюкиной, эта публикация явно была адресована ей. Так как именно Дарья с недавних пор начала петь. Девушка уже успела выпустить свой первый трек, который, к слову, быстро набрал рейтинги. Однако многие фанаты негативно отнеслись к тому, что Клюкина решила стать певицей – вокальные данные Даши оставляют желать лучшего.

Рудова, выходит, тоже не оценила музыкальные способности Клюкиной. Возможно, причина неприязни кроется в другом? Неужели у Наталии были планы на Егора Крида, а Клюкина помешала ей их осуществить? Не исключено, что актриса хотела не только закрутить роман с Булаткиным, но и пропиариться на его имени.

К слову, Рудова изредка может позволить себе пение в своих stories. Возможно, Наталия, которая, похоже, теряет популярность как актриса, решила прославиться в качестве певицы, а потому надеялась, что связь с Кридом ей не помешает. К тому же, у Рудовой есть та, которая могла бы ей помочь в этом - актриса является хорошей подругой Анастасии Решетовой. Модель, вероятно, подговорила бы Тимати повлиять на Егора – убедить его закрутить роман с Наталией. Однако шоу «Холостяк», в котором Клюкина стала победительницей, испортило все планы Рудовой. Как ни крути, теперь Дарья намного популярнее Наталии. Возможно, это и задевает знаменитость, которая дала понять «артистке», что ей следует петь «в душЕ или дУше».

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Автор - Анна Журавлева
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