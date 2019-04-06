Лолита отреагировала на заявление украинского блогера про шутку о Крыме

Сегодня, 11:56 \\ Шоу-бизнес

В одном из последних интервью Лолита Милявская ответила на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко. Певица именовала себя исвоего экс-супруга Александра Цекало настоящими потомками Нострадамуса. 

 
Недавно Татьяна Микитенко упомянула пророческую шутку Александра Цекало о Крыме, произнесенную в эфире новогодней телепередачи еще1999 года. Ведущий отметил, что скоро Украина добровольно сдаст Крым и будет просить забрать Карпаты. Лолита Милявская на тот момент согласилась с высказыванием бывшего супруга. 
Сейчас о таком прогнозе заговорили в Украине. В ответ на реакцию Татьяны Микитенко исполнительница заявила, что с этого момента «почивший в бозе дуэт «Академия» можно по праву считать потомками Нострадамуса». Также Лолита не забыла отметить что это очень смешная шутка.

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Автор - Мария Ткаченко
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