«То ли девушка, то ли виденье» - Фанаты Реввы переживают о его ориентации

Отец отказался, а коллеги высмеивают Александра из-за его якобы гомосексуальных предпочтений.

Сегодня утром Александр Ревва озадачил подписчиков коротким видеороликом, на котором позирует в необычном наряде султана. «Доброе утро, просыпайтесь! Всем хорошего дня!», — пожелал артист своим подписчикам, которым после увиденного было не до сна. «То ли девушка, то ли виденье», — поклонников озадачил необычный образ мужчины. Судя по всему, Александр с макияжем и в «женственном» наряде чувствовал себя весьма комфортно и был доволен собой, однако не все разделили его радость. Фанаты Реввы всерьез переживают о его ориентации.

Александр в браке с Анжеликой уже 12 лет. Супруги воспитывают двух общих дочерей и создают видимость счастливой семьи, однако частые «загулы» Александра, его страсть к переодеваниям в женщину и открытый флирт с коллегами говорит об обратном. Возможно, брак Александра и Анжелики лишь фикция, ведь артист мог намеренно жениться на непубличной женщине ради сокрытия своих тайн.

Недавно Светлаков публично выдал главный секрет Пирожкова — назвал его человеком нетрадиционной ориентации. Позавидовав съемкам Реввы в рекламе «Билайна», Светлаков, унизив талант юмориста, поинтересовался у своей подчиненной о предпочтениях Пирожкова, открыто спросив о его ориентации.

Возможно, отец Александра Владимир Ревва прекратил общение с сыном именно после правды о его предпочтениях. Математик, профессор и преподаватель в 2-х престижных вузах отказался от сына и проигнорировал попытки шоумена наладить связь с родителем, заявив, что ему стыдно за прославленного наследника.

Примечательно, что Александр часто облачается в женщину, ведь даже фильм создал с перевоплощением не в супер-героя, а в пышную бабушку, что также указывает на «тайные» желания резидента Comedy Clab. Учитывая слухи, подозрения фанатов и провокационное поведение Александра можно предположить, что мужчина действительно может иметь нетрадиционную ориентацию. Один из самых привлекательных мужчин, обольститель женских сердец, Артур Пирожков — видимо, все эти образы помогали Ревве казаться более мужественным, но все равно не помогли ему избежать насмешек.