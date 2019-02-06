Александр Олешко впечатлил фанатов своим внешним видом

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Олешко шлет привет с отпуска.

Глядя на Александра, зритель думает, что мужчине неведомо плохое настроение и проблемы, а позитивом и добротой он готов щедро делиться с окружающими. На телевидении Александр всегда гладковыбритый, ухоженный и обворожительный мужчина. Совсем недавно, Олешко отправился на отдых в теплую страну. А когда люди на отдыхе они забывают о постоянных макияжах, бритье и идеальных прическах. Вот и Александр добавил случайное фото, на котором актер не бритый, лохматенький и немного сгорел на солнце. Александр впечатлил фанатов, внешним видом, что они закидали его комментариями, какой он классный, красивый и как ему идет этот образ. Александр не ожидал такого ажиотажа вокруг себя, на видео видно, что он немного смущен.

«Дорогие друзья, всех вас приветствую. Я как ребенок просто увлечен теперь чтением ваших комментариев», «Вот таким вот, я бываю часто, практически всегда, каждый вечер, дома. Просто вы меня таким не видите, не бреюсь, не причесываюсь. Вряд ли, кому-то это понравится на телевидении», - поблагодарил своих подписчиков Александр.

В шоу-бизнесе ходят слухи о гомосексуализме телеведущего. С другой стороны, считали, что предполагаемая симпатия к представителям своего же пола – это только пиар, который к тому же выгоден и самому актеру. Александр был женат, но в сети предполагают, что брак с Викторией Минеевой был фиктивным. На данный момент актер не рассказывает ничего о своей личной жизни, только показывает своих любимых котиков.

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Автор - Ария Нойманн
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