Близится закат карьеры. Ирина Шейк стала выглядеть, как Донателла Версаче

После расставания с Бредли Купером модель потеряла над собой контроль и кажется, до сих пор не может выйти из депрессии.

Близится закат карьеры Ирины Шейк, а так всё красиво начиналось. В 2005 году 19-летняя российская супермодель Ирина Шайхлисламова (псевдоним Шейк) отправилась в Европу, а затем в США, где стала профессиональной моделью. У Ирины есть единственная дочь Лея, которую она родила в марте 2017 года. Отцом малышки стал известный американский актёр Брэдли Купер. Несмотря на появление ребёнка в семье, официально отношения пара не зарегистрировала. Встречались звёзды недолго, отношения завязались в апреле 2015 года, а уже в июне 2019 года в сети появилась информация о том, что звёзды разошлись. Сама модель говорила о том, что это связанно с Леди Гагой, которая вместе с Купером снималась в фильме «Звезда родилась». Именно тогда, семейные отношения дали трещину. Ирина тяжело переживает разрыв, всё чаще она пытается отвлечься в компании разных мужчин или за спиртным.

Одной из лучших подруг Шейк является дизайнер Донателла Версаче, которая поддерживает её в трудный момент. Пользователи сети заметили, что модель совсем «сдала». Девушка опустила руки и всё чаще стала показываться на публике в неприглядном виде.

Более того, хейтеры заметили, что Ирина Шейк стала выглядеть, как Донателла Версаче, т.е. ужасно. Пользователи сети считают, что если Шейк не возьмёт себя в руки, то карьера модели может «свернуться» в ближайшее время.