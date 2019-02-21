«Не хочет иметь ничего общего» или почему Киркоров отказался от сына Стоцкой?

Сегодня, 07:00 \\ Шоу-бизнес

Певец опровергает свое отцовство по отношению к старшему ребенку Анастасии Стоцкой.

Известный российский певец и поп-король нашей эстрады Филипп Киркоров в далеком 2002 году стал продюсером Анастасии Стоцкой. Контракт продлился 5 лет, а потом пара стала просто дружить и общаться. В своем недавнем интервью Настя призналась, что до сих пор любит Филиппа и не понимает по какой причине они больше не общаются. И, действительно, в далекий 2011 год между экс-парой произошла серьезная ссора, о которой ни один из них не рассказывают. На тот момент, у Анастасии уже появился спутник – бизнесмен Сергей. А в июле 2011 Настя родила мальчика.

Сейчас Саше уже 8 лет, а пользователи отмечают невероятное сходство с Филиппом. Если обратить внимание на детские фотографии Киркорова и Саши, то становится понятно – одно лицо.

Слева семилетний Филипп Киркоров, справа сын Стоцкой Саша

Надбровные дуги, разрез глаз, длинные ресницы, карие глаза, ямочки на щеках, форма губ, ушные раковины, треугольная форма лица, форма носа и даже ухмылка говорят о том, что он сын Филиппа. Стоит отметить, что мальчик совершенно не похож на своего официального отца – бизнесмена Сергея. Сама же Анастасия уверяет своих поклонников, что между ней и Киркоровым был лишь поцелуй единожды в лифте, а вся его голова всегда была занята лишь влюбленностью к Алле Пугачевой. Настя устала ждать безответной любви и ушла к другому мужчине.

Киркоров же не простил такого предательства со стороны девушки, ведь он вложил в нее столько сил, средств, а она мало того, что возможно стала убыточным проектом и не оправдала надежд, еще и нашла побогаче. На вопрос о том, почему же так сильно Саша похож на поп-короля Филипп ответил своим поклонникам в соцсети: «Чистая случайность!». Получается его ответ не дает однозначного ответа, он как будто уберег себя от вранья.

Сын Филиппа Киркорова Мартин с дедушкой Бедросом Киркоровым

А наблюдатели заверили, что Филипп отказался от сына Стоцкой только потому, что «не хочет иметь ничего общего» с женщиной, которая его предала. Коллеги Киркорова, зная о том, что Филипп является слишком эгоцентричным и его «Я» впереди всех, убеждены, что версия о том, что сын Саша, а папа Филя – могут оказаться правдой. Стоцкая и Киркоров так и не наладили теплых отношений и по сей день.

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