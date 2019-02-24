«Злые, завистливые дикари»: Любитель ног - Панин оскорбил россиян второй раз за сутки

Эпатажный актёр, помимо оскорблений, высказал неожиданное отношение к гей-парадам: «Я категорически против!»

Сегодня Алексей Панин выложил пост, где назвал россиян сексуально-отсталыми, противопоставив им просвещённых европейцев. И всего через несколько часов после публикации первого поста выложил ещё один, где его соотечественники предстают в качестве диких людоедов (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Жёлтые СМИ написали что я высказался за то что бы провести в Москве гей парад. Враньё! Я категорически против! Провести в Москве гей парад, это примерно тоже самое что отправить цивилизованного Европейца в племя людоедов. В обществе злых, завистливых и ненавидящих друг друга дикарей этого делать нельзя».

По всей видимости, съёмочный процесс нового фильма звезды «Жмурок» подходит к концу, и теперь он пытается раздуть хайп вокруг своего имени. Сначала «злоумышленники» сливают видео, из-за которого его назовут «любителем ног», затем сам Панин оскорбляет соотечественников два раза за сутки.

Что же, у него получилось – в СМИ не утихает информационный шум из-за громких заявлений эпатажного актёра.