«Злые, завистливые дикари»: Любитель ног - Панин оскорбил россиян второй раз за сутки
Эпатажный актёр, помимо оскорблений, высказал неожиданное отношение к гей-парадам: «Я категорически против!»
Сегодня Алексей Панин выложил пост, где назвал россиян сексуально-отсталыми, противопоставив им просвещённых европейцев. И всего через несколько часов после публикации первого поста выложил ещё один, где его соотечественники предстают в качестве диких людоедов (орфография и пунктуация автора сохранены):
По всей видимости, съёмочный процесс нового фильма звезды «Жмурок» подходит к концу, и теперь он пытается раздуть хайп вокруг своего имени. Сначала «злоумышленники» сливают видео, из-за которого его назовут «любителем ног», затем сам Панин оскорбляет соотечественников два раза за сутки.
Что же, у него получилось – в СМИ не утихает информационный шум из-за громких заявлений эпатажного актёра.