«Злые, завистливые дикари»: Любитель ног - Панин оскорбил россиян второй раз за сутки

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

Эпатажный актёр, помимо оскорблений, высказал неожиданное отношение к гей-парадам: «Я категорически против!»

Сегодня Алексей Панин выложил пост, где назвал россиян сексуально-отсталыми, противопоставив им просвещённых европейцев. И всего через несколько часов после публикации первого поста выложил ещё один, где его соотечественники предстают в качестве диких людоедов (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Жёлтые СМИ написали что я высказался за то что бы провести в Москве гей парад. Враньё! Я категорически против! Провести в Москве гей парад, это примерно тоже самое что отправить цивилизованного Европейца в племя людоедов. В обществе злых, завистливых и ненавидящих друг друга дикарей этого делать нельзя».

По всей видимости, съёмочный процесс нового фильма звезды «Жмурок» подходит к концу, и теперь он пытается раздуть хайп вокруг своего имени. Сначала «злоумышленники» сливают видео, из-за которого его назовут «любителем ног», затем сам Панин оскорбляет соотечественников два раза за сутки.

Что же, у него получилось – в СМИ не утихает информационный шум из-за громких заявлений эпатажного актёра.

Поделиться новостью:
Автор - Ефим Симокайтис
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Принцесса и нищенка: Бузова шикует часами по цене «трёшки» в Москве, пока сестра бедствует

Ольга забила на Анну во всех смыслах, в том числе и финансовом.

Ани Лорак показала фото своего парня – и это не Лазарев

 Шутки про френдзону Сергея как никогда в тему.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ