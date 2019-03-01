Метит на роль «Гогена»? К Малышевой «подкатывает» молодой шоумен

«Малышка, я с тобой», - нежно обращается иллюзионист к народному врачу.

Телеведущая Елена Малышева в последнее время буквально «погрязла» в скандалах. Сомнительные диеты, реклама опасных препаратов, оскорбительные термины и абсурдное отношение к важным темам – вероятно, вскоре этот список пополнится новыми обвинениями.

Все дело в том, что недавно в сети появилась довольно провокационная публикация. Опубликовал пост некий организатор иллюзионных шоу Михаил Магия. На снимке шоумен позирует вместе с Еленой Васильевной, которая выглядит очень грустной. Но главное кроется вовсе не в этом, а в обращении иллюзиониста к народному врачу-терапевту. «Малышка, я с тобой», - подписал кадр молодой человек, при этом оставил под снимком эмоджи в виде поцелуя. Судя по всему, шоумен таким образом выразил поддержку Малышевой, которую буквально «заклевали» после выхода программы под заголовком «Откуда берутся кретины?». На этот указывает и хэштег #собчак, ведь Ксения стала одной из тех, кто раскритиковал Малышеву за использование неэтичной лексики.

Странно, что к 58-летней телеведущей шоумен обращается как к той, с которой он очень близок. Судя по хэштегам, молодой человек также называет Малышеву Леночкой. Судя по выражению лица шоумена, ему приятно находиться рядом с телеведущей. А вот эмоции Елены Васильевны говорят вовсе о другом. Все это указывает на то, что иллюзионист «подкатывает» к Малышевой и пытается добиться ее расположения.

Неужели Михаил метит на роль «Гогена»? Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович – одна из самых популярных пар с большой разницей в возрасте. Стоит отметить, что у Малышевой, судя по информации в сети, есть муж. Остается догадываться, как отреагирует супруг на такую фамильярность иллюзиониста в адрес своей жены.