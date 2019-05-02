Максим Дурерождённый: Галкин сравнил свою семью с «Игрой престолов»

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Биологическим отцом Максима в лучших традициях саги оказался его старший брат Дмитрий с подачи журналистов.

Историями о своих родителях и старшем брате Максим Галкин делится не часто. Однако после появления в Сети детского снимка, видимо, решил сделать исключение и в привычной для себя юмористической манере всё же приоткрыть завесу тайны для поклонников и даже сравнил свою семью с персонажами «Игры престолов».

Шоумен опубликовал в Instagram тот самый старый снимок, толкнувший его на маленькие откровения. На чёрно-белом фото запечатлён маленький Максим и его старший брат Дмитрий, разница в возрасте с которым у него достигает 12-ти лет. Как признался Галкин, после появления фото в Сети его буквально атаковали журналисты, жаждущие узнать, кем же приходится юмористу человек, сидящий рядом с ним на скамейке. По какой-то причине пресса была уверена, что этот самый человек – отец юного Максима, что, впрочем, оказалось не так, о чём юморист и поспешил сообщить.

«Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа – кабан. Игра престолов какая-то» - написал шоумен, претендующий, судя по всему, если не на отношение к Бурерождённым, так хотя бы на прозвище «Дурерождённый».

Стоит отметить, что поклонники Галкина к этому небольшому казусу со старшим братом и журналистами так же отнеслись с юмором и не смогли не отметить, что на данном снимке легко спутать не только его брата с отцом, но и самого Максима с подрастающим Гарри.

«Теперь видно, что Гарик – ваш сын, я всё на Филиппа грешила», - шутливо заметила одна из подписчиц.

Действительно, «Игра престолов» в самых ярких её проявлениях – с тремя драконами, одним кабаном и путаницами в родственных связях.

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Автор - Анна Сар
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