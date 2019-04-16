«Сплошные расстройства». Жена Джигана забросила младших детей

Считают в Сети. Оксана Самойлова хвастается лишь успехами старшего ребенка.

Супруга рэп-исполнителя Джигана – Оксана Самойлова, рассказала своим подписчикам об успехах старшей дочери. 7-летняя Ариела закончила первый класс. Звездные родители посетили выпускной и поздравили девочку с успешных окончанием учебного года.

Однако школу Ариеле еще предстоит посещать две недели, так как учится ребенок сразу по двум программам – русской и английской. А строгая мама тщательно следит за успехами старшей дочери.

Кроме того, Самойлова откровенно призналась, что считает оценки важной стороной жизни. По этой причине она не готова мириться с тройками в дневнике старшей дочери.

«Я, кстати, из тех родителей, кто напрягает за оценки», - сообщила Оксана.

Но, к счастью жены Джигана, Ариела не дает поводов для расстройства мамы и папы. Девочка учится на пятерки с небольшим количеством четверок. Также девочка занимается художественной гимнастикой и добилась уже определенных результатов, завоевав первую золотую медаль на соревнованиях.

Пользователи Сети заметили, что Самойлова сосредоточила все свое внимание на воспитании старшей дочери, в то время как младших детей забросила. Поклонники пары обеспокоены. Они считают, что у 4-летней Леи, а затем и у 2-годовалой Майи могут развиться «сплошные расстройства» на фоне «нескончаемых достижений сестры».

Неужели жена Джигана выбрала любимого ребенка и вкладывает все силы только в развитие Ариелы, вопрошает общественность. Справится ли с таким родительским давлением сама школьница, покажет только время.