Купола на груди. Дочь Боярского «ответила» на заявление отца о феминизме

Сегодня, 22:00 \\ Шоу-бизнес

Актриса решила принять образ уголовника.

 В Сети появился неоднозначный снимок, на котором заслуженная артистка России Елизавета Боярская предстала в образе хулигана-уголовника. Фото опубликовано самой Лизой у себя на странице в Instagram, девушка одета в водолазку, на которой изображены купола на груди и «воровские звезды» на плечах – характерные тюремные наколки. Похоже, что Елизавета таким образом «ответила» на заявление отца, Михаила Боярского, о феминизме и неженственном поведении дочери.

 По всей видимости, Боярская не стала оправдываться перед общественностью, а сделала наоборот – выбрала наиболее противоположный хрупкой девушке образ и примерила его на себе. Тем самым, очевидно, девушка бросила своеобразный вызов не только отцу, но и мужчинам, мыслящим о женщинах стереотипами.

Ранее Боярский назвал роли и образ жизни дочери неженственными. В разговоре об Елизавете он даже заявил, что ему нечем гордиться и признался в сексизме. Вряд ли выходку дочери сможет оценить отец, поскольку Боярский не пользуется соцсетями, но сам поступок, определенно, выглядит как открытый протест.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Фролов
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Полетят головы. Эрнст может выгнать всех ведущих ради перезапуска Первого канала

 Беспредел сотрудников навлекает все больше жалоб.

Ботокс или алкоголизм? Внешность Григорьева-Апполонова изменилась до неузнаваемости

Через месяц «рыжему» из «Иванушек» исполнится 50 лет.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ