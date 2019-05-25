Купола на груди. Дочь Боярского «ответила» на заявление отца о феминизме

Актриса решила принять образ уголовника.

В Сети появился неоднозначный снимок, на котором заслуженная артистка России Елизавета Боярская предстала в образе хулигана-уголовника. Фото опубликовано самой Лизой у себя на странице в Instagram, девушка одета в водолазку, на которой изображены купола на груди и «воровские звезды» на плечах – характерные тюремные наколки. Похоже, что Елизавета таким образом «ответила» на заявление отца, Михаила Боярского, о феминизме и неженственном поведении дочери.

По всей видимости, Боярская не стала оправдываться перед общественностью, а сделала наоборот – выбрала наиболее противоположный хрупкой девушке образ и примерила его на себе. Тем самым, очевидно, девушка бросила своеобразный вызов не только отцу, но и мужчинам, мыслящим о женщинах стереотипами.

Ранее Боярский назвал роли и образ жизни дочери неженственными. В разговоре об Елизавете он даже заявил, что ему нечем гордиться и признался в сексизме. Вряд ли выходку дочери сможет оценить отец, поскольку Боярский не пользуется соцсетями, но сам поступок, определенно, выглядит как открытый протест.