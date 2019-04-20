Смущают «пузатые» фото? Беременная Решетова ностальгирует о плоском животе

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Модель обратилась к подписчикам с наболевшим вопросом.

 Не так давно сеть шокировала новость о том, что модель Анастасия Решетова беременна от Тимати. Ранее девушка скрывала округлившийся живот, публикуя снимки, сделанные ранее, тем самым не показывая свои измененные формы. Однако, спустя время, модель решилась признаться своим подписчикам и продемонстрировала округлившийся живот.

После того, как Решетова призналась в своей беременности, она опубликовала ряд снимков подтверждающих это. Однако последнее фото на странице девушки в Instagram шокировало многих. Модель опубликовала снимок, на котором она находится в прекрасной форме, без беременного живота. Подпись под публикацией была такова: «Для тех, кого сильно смущают мои «пузатые» фото».

Вроде бы обычная ситуация, но она настораживает. Под последними снимками девушки Тимати практически нет критики - все восторгаются ею даже во время беременности. Поэтому создается впечатление, что ностальгирует о плоском животе сама модель, делясь грустью с подписчиками. На это указывает еще и то, что даже в положении она ходит в спортзал, будто боится окончательно потерять форму.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Даже Джигурде стыдно. Друзья Панина бояться показать его фильм публике

Скандальный актёр Алексей Панин вовсю продвигает свой новый фильм «Я вернулся», однако...

Это же не гробовщик Шелягов? Собчак заставляла Голунова признаваться, кто был заказчиком преследования

 Ведущая провоцировала журналиста на высказывания против сына Министра МВД Колокольцева и...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ