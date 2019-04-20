Смущают «пузатые» фото? Беременная Решетова ностальгирует о плоском животе

Модель обратилась к подписчикам с наболевшим вопросом.

Не так давно сеть шокировала новость о том, что модель Анастасия Решетова беременна от Тимати. Ранее девушка скрывала округлившийся живот, публикуя снимки, сделанные ранее, тем самым не показывая свои измененные формы. Однако, спустя время, модель решилась признаться своим подписчикам и продемонстрировала округлившийся живот.

После того, как Решетова призналась в своей беременности, она опубликовала ряд снимков подтверждающих это. Однако последнее фото на странице девушки в Instagram шокировало многих. Модель опубликовала снимок, на котором она находится в прекрасной форме, без беременного живота. Подпись под публикацией была такова: «Для тех, кого сильно смущают мои «пузатые» фото».

Вроде бы обычная ситуация, но она настораживает. Под последними снимками девушки Тимати практически нет критики - все восторгаются ею даже во время беременности. Поэтому создается впечатление, что ностальгирует о плоском животе сама модель, делясь грустью с подписчиками. На это указывает еще и то, что даже в положении она ходит в спортзал, будто боится окончательно потерять форму.