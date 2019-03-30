«Люблю в отъезде». Асмус случайно призналась в проблемах с Харламовым

Чувство привычки или совместная дочь могут удерживать актрису в браке с «Бульдогом».

Проблемы в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова не обсудил ещё, наверное, только ленивый: в сети говорят про «распущенность» Кристины, разницу в интересах звезд и остывшие чувства. И если всё это время пара старалась скрывать разногласия в браке, то сегодня Асмус случайно призналась в проблемах с Харламовым. Как известно, «Бульдог» на протяжении нескольких недель гастролировал с резидентами Comedy Club и только сегодня возвращается домой в Москву. Радостной новостью поделилась в Instagram актриса, опубликовав трогательный пост с признанием в любви.

Примечательными стали слова Кристины: «Как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде», — неоднозначно заявила актриса. Неужели проблемы в паре достигли такого предела, что супруги уже не выдерживают совместное пребывание? К тому же, судя по соцсетям актрисы, Асмус с трудом назовёшь скучающей супругой: Кристина прекрасно проводила время без мужа, развлекаясь на ночных спектаклях и общаясь с «красивыми» мужчинами-писателями. Не исключено, что союз «Бульдога» и актрисы давно исчерпал себя, и сейчас пара держится исключительно ради совместной дочери Анастасии.