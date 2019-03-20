Ботокс или алкоголизм? Внешность Григорьева-Апполонова изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Через месяц «рыжему» из «Иванушек» исполнится 50 лет.

Андрей Григорьев-Апполонов, как и положено любому деятелю культуры, отметился в социальных сетях и поздравил сограждан с Днем России. Певец добавил жизнерадостное видео с эффектом Slowmotion, предположительно, из отпуска. В ролике он довольный и загорелый мчится то ли на катере, то ли на моторной лодке на встречу приключениям.

«С ДНЁМ РОССИИ! Люблю свою Родину! Мир всем!», - душевно подписал видеоролик исполнитель.

Несмотря на весь позитив момента, внешность Григорьева-Апполонова (в плохом смысле) приковывает взгляд. Она изменилась буквально до неузнаваемости. Если красный цвет кожи еще можно списать на загар, то опухшее, как-будто одутловатое, лицо наталкивает на мысли о проблемах со здоровьем.

Но что могло спровоцировать столь резкое старение певца? В сети поговаривают, что Андрей долгие годы не может справится с алкоголизмом. Вечные гастроли и шумные вечеринки после выступлений группы якобы довели исполнителя до зависимости. Или после болезненного расставания с женой Григорьев-Апполонов решил «апгрейдить» свой образ и обратился за помощью к косметологам, которые, в свою очередь, переборщили с ботоксом, что и спровоцировало сильный отек.

Так или иначе, артист явно просчитался с выбором. Для поздравления с государственным праздником стоило подобрать более сдержанное и лаконичное фото, а не видео из личного архива.

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Автор - Екатерина Золотова
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