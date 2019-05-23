Залюбила ребенка до ожирения. Феофилактова закармливает ребенка большими порциями мороженного

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По мнению пользователей, Евгения довела сына до ожирения.

Евгения Феофилактова в 2012 году вышла замуж, за экс-участника Дома-2 Антона Гусева. В этом же году Евгения родила сына Даниэля. Через четыре года, пара шокировала подписчиков новостями о разводе. По словам Евгении, это решение не было спонтанным, супруги развелись, потому что уже давно не любят друг друга, и долгое время не живут вместе, строя каждый уже свою отдельную личную жизнь. Скорее всего, основной причиной развода стала экс-участница «Дом-2» Виктория Романец. Феофилактова рассказала, что до Виктории были многочисленные измены. За это время совместный сын Гусева и Феофилактовой подрос. Даниэлю уже семь лет. Евгения изменила фамилию ребенку на свою, хотя она рассказывала, что с Антоном они разошлись мирно.

По маленькому Даниэлю можно заметить, что он в меру упитан и речь у него не четкая, скорее всего, мальчиком нужно заниматься водить к логопеду, но звезде Феофилактовой не до этого. Сама Евгения ведет здоровый образ жизни, а вот сына подвергает опасности и пытается издеваться над своим чадом.

Евгения задала сыну провокационные вопросы: «Сколько ты бы смог скушать шариков мороженного?».
«Бесконечно», - ответил Даниэль.

 
«Залюбила ребенка до ожирения, Евгения! Как так то, это же угроза здоровью», - пишут не равнодушные обозреватели.

Закармливает ребенка большими порциями мороженного, а это сахар и он вреден для организма. К тому же, дети в школьном возрасте очень жестоки, его могут начать дразнить, обижать и издеваться, а это огромный стресс для ребенка. Можно подметить, невоспитанность мальчика, он на камеру показывает средний палец «диете».

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Автор - Ария Нойманн
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