Безумное материнство. Тодоренко взялась няньчить ненастоящего ребенка

Разлука с сыном довела ведущую до того, что она готова воспитывать кукол.

В декабре 2018 года 29-летняя ведущая Регина Тодоренко стала матерью в первый раз. Отцом ее ребенка является популярный российский певец Влад Топалов. Для многих пара стала образцом для подражания среди звезд шоу-бизнеса.

Однако время показывает, что в семействе Топалова-Тодоренко не все так идеально, как казалось поначалу. Регина полностью окунулась в материнство и заботу о сыне Михаиле. Таким вниманием к себе не может похвастаться супруг ведущей. В адрес Топалова Тодоренко регулярно опускает саркастические шутки. Кроме того, она намекает на проблемы в постели, которые появились после родов.

Поклонники пары считают, что после появления сына Регина изменилась, превратив свою любовь в безумное материнство. Подтверждение этого пользователи Сети находят в видеороликах, которые снимает Тодоренко о своей жизни.

Недавно в разделе Stories своего Instagram ведущая рассказывала о съемках своего шоу «Регина+1». В какой-то момент, вероятно, соскучившись по сыну, она взялась няньчить ненастоящего ребенка, выдавая его за настоящего. После чего со зловещим смехом развернула куклу лицом в камеру.

Подписчиков Тодоренко изрядно напугал данный инцидент. Они переживают за ведущую и ее психо-эмоциональное состояние, которое выглядит нестабильным. Такое поведение в Сети связывают с постродовым синдромом и трудностями в отношениях с мужем.