Взялась за бездарную Клюкину. Яна Рудковская призналась, благодаря кому Даша стала певицей

Продюсер Билана жестко подколола бывшую участницу «Холостяка» и намекнула на ее бездарное пение в соцсети.

Продюсер Димы Билана и светская львица Яна Рудковская не смогла пройти мимо и не хайпануть на девочке, которая хочет стать второй Ольгой Бузовой. На этот раз нишу российского шоу-бизнеса стремится занять бывшая возлюбленная Егора Крида по шоу «Холостяк» Даша Клюкина. Все дело в том, что около двух недель назад девушка оповестила своих поклонников, что выпустила дебютную песню «Равновесие». В своем Instagram Даша попыталась исполнить свою студийную запись, но сильно облажалась. Вместо бурных оваций со стороны подписчиков, она услышала весьма правдивую критику о том, что она бездарность и за нее не возьмется ни один продюсер без больших и влиятельных денег.

А буквально несколько дней назад, нашлась та, которая готова за большую сумму продвигать Дашу и слушать ее пение без фонограммы и с ней. Ею оказалась, сама Яна Рудковская, которая подтвердила все своими словами: «Моя любимая и прекрасная Золушка, которая стала настоящей Принцессой, благодаря своему любимому». Вот так Яна призналась, благодаря кому Даша стала певицей. А внимательные подписчики подтвердили, что Рудковская сначала не хотела, но потом все-таки взялась за бездарную

Клюкину. Внушительными был первый гонорар в сумме 60 тысяч долларов и уговоры будущего супруга Даши – Владимира Чопова. Чопов – ведущий медиаменеджер в «Газпроме» и может себе позволить «порадовать» Клюкину предсвадебным подарком.

А вот сама Яна Рудковская всегда смеялась над безголосой фонограммной певицей Бузовой, но видимо, деньги сделали свое дело, и продюсер готова добавить в плейлист российских меломанов очередную порцию «отборных фекалий». А буквально вчера, Даша Клюкина в своей соцсети стала вести активный блог, в котором просит перепевать ее песню, снимать видео и отправлять ей, создавая флешмоб.

Не напоминает ли вам это музыкальную политику известной певицы Ольги Бузовой и ее песню «Танцуй под Бузову»?