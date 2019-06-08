Взялась за бездарную Клюкину. Яна Рудковская призналась, благодаря кому Даша стала певицей

Сегодня, 02:56 \\ Шоу-бизнес

Продюсер Билана жестко подколола бывшую участницу «Холостяка» и намекнула на ее бездарное пение в соцсети.

Продюсер Димы Билана и светская львица Яна Рудковская не смогла пройти мимо и не хайпануть на девочке, которая хочет стать второй Ольгой Бузовой. На этот раз нишу российского шоу-бизнеса стремится занять бывшая возлюбленная Егора Крида по шоу «Холостяк» Даша Клюкина. Все дело в том, что около двух недель назад девушка оповестила своих поклонников, что выпустила дебютную песню «Равновесие». В своем Instagram Даша попыталась исполнить свою студийную запись, но сильно облажалась. Вместо бурных оваций со стороны подписчиков, она услышала весьма правдивую критику о том, что она бездарность и за нее не возьмется ни один продюсер без больших и влиятельных денег.

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Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня 🙏♥️ Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках. Я искренне переживаю и волнуюсь. Прежде чем записать эту песню, - я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит. Сегодня с большой радостью хочу поделиться треком с вами ❤ По ссылке в шапке профиля вы можете сделать предзаказ в Google Play & ITunes ☝🏻

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А буквально несколько дней назад, нашлась та, которая готова за большую сумму продвигать Дашу и слушать ее пение без фонограммы и с ней. Ею оказалась, сама Яна Рудковская, которая подтвердила все своими словами: «Моя любимая и прекрасная Золушка, которая стала настоящей Принцессой, благодаря своему любимому». Вот так Яна призналась, благодаря кому Даша стала певицей. А внимательные подписчики подтвердили, что Рудковская сначала не хотела, но потом все-таки взялась за бездарную

Клюкину. Внушительными был первый гонорар в сумме 60 тысяч долларов и уговоры будущего супруга Даши – Владимира Чопова. Чопов – ведущий медиаменеджер в «Газпроме» и может себе позволить «порадовать» Клюкину предсвадебным подарком.

А вот сама Яна Рудковская всегда смеялась над безголосой фонограммной певицей Бузовой, но видимо, деньги сделали свое дело, и продюсер готова добавить в плейлист российских меломанов очередную порцию «отборных фекалий». А буквально вчера, Даша Клюкина в своей соцсети стала вести активный блог, в котором просит перепевать ее песню, снимать видео и отправлять ей, создавая флешмоб.

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РАВНОВЕСИЕ 👌 Я вижу, что вы отмечаете меня на своих видео с моей песней! Поёте и танцуете под неё 🥰 Спасибо!!! Давайте устроим ФЛЕШМОБ! Перепевайте в своём стиле Равновесие или танцуйте под трек! 🎤 💃🏽 🕺 С 20 победителями мы сделаем закрытое мероприятие, тем кто не из Москвы, отправлю билеты и размещу в гостинице! На мероприятии мы вместе споём #равновесие, станцуем под него и классно проведём время! ♥️ Следите за подробностями в моем аккаунте 👍 Отмечайте меня на своих видео и ставьте хештег #РАВНОВЕСИЕ Девочки, вы уже приглашены @sim_c_a , @katya_ilina28 , @y.arina9 , @aksi_ta 🤗

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Не напоминает ли вам это музыкальную политику известной певицы Ольги Бузовой и ее песню «Танцуй под Бузову»?

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