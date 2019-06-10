Алибасова «кинули» почти на миллион, всучив чужую кошку

Сегодня, 22:04 \\ Шоу-бизнес

Злоумышленники воспользовались тяжелым положением артиста и остались безнаказанными.

 Многие знают, что с Бари Алибасовым произошел несчастный случай, в результате которого он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Многие СМИ начали распространять информацию о смерти продюсера, однако информация оказалась ложной. В связи с такими известиями, многие журналисты ринулись в дом Алибасова, чтобы узнать о состоянии здоровья знаменитости у его родственников. Такой ажиотаж не прошел бесследно, и любимая кошка продюсера попросту убежала из дома.

Заботливые родственники понимали, что такое известие может еще больше навредить здоровью и без того ослабленного Алибасова, поэтому предприняли попытку разыскать питомца. Однако все попытки не увенчались успехом, и сын продюсера назначил награду за возвращение кошки. Сумма - почти миллион рублей, колоссальные деньги, но для Алибасова этот питомиц очень важен, и он к нему сильно привязался. Как ни прискорбно это признавать, у кого-то горе, а у других - повод заработать. Таким шансом воспользовались неизвестные злоумышленники, которые подобрали кошку такой же породы и похожего окраса, и выдали за «Чучу». Акт передачи вознаграждения взамен на чужого питомца осуществила помощница Алибасова, которая не смогла найти отличия у животных и, не подозревая то, что их «кидают» отдала большую сумму неизвестному человеку, который сразу же скрылся, сообщают отечественные Telegram-каналы.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Спасение в «зелёном змее» или как Королёва переживает проблемы с Тарзаном

 Неоднозначное поведение, «дикие» танцы и опухшее лицо выдало певицу с поличным.

Николаев увозит дочь во Вьетнам - Проскуряковой туда не добраться?

 Как только жена приехала в Юрмалу, певец, видимо, сразу покинул страну.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки...

Малахов поможет? Николаев и Проскурякова могут встретиться на «Первом канале» ради «дележки» ребенка

Снимок Игоря с гримерной «Первого федерального», бесконечные слухи о проблемах в семье,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ