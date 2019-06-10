Алибасова «кинули» почти на миллион, всучив чужую кошку

Злоумышленники воспользовались тяжелым положением артиста и остались безнаказанными.

Многие знают, что с Бари Алибасовым произошел несчастный случай, в результате которого он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Многие СМИ начали распространять информацию о смерти продюсера, однако информация оказалась ложной. В связи с такими известиями, многие журналисты ринулись в дом Алибасова, чтобы узнать о состоянии здоровья знаменитости у его родственников. Такой ажиотаж не прошел бесследно, и любимая кошка продюсера попросту убежала из дома.

Заботливые родственники понимали, что такое известие может еще больше навредить здоровью и без того ослабленного Алибасова, поэтому предприняли попытку разыскать питомца. Однако все попытки не увенчались успехом, и сын продюсера назначил награду за возвращение кошки. Сумма - почти миллион рублей, колоссальные деньги, но для Алибасова этот питомиц очень важен, и он к нему сильно привязался. Как ни прискорбно это признавать, у кого-то горе, а у других - повод заработать. Таким шансом воспользовались неизвестные злоумышленники, которые подобрали кошку такой же породы и похожего окраса, и выдали за «Чучу». Акт передачи вознаграждения взамен на чужого питомца осуществила помощница Алибасова, которая не смогла найти отличия у животных и, не подозревая то, что их «кидают» отдала большую сумму неизвестному человеку, который сразу же скрылся, сообщают отечественные Telegram-каналы.