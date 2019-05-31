Фролова в ярости? Шепелев признался в тайной любви к Бейонсе

Утром за завтраком Василиса не ожидала услышать такое от своего возлюбленного.

Фанаты заполонили все социальные сети слухами о том, что Дмитрий Шепелев собирается сыграть свадьбу с телеведущей и моделью Василисой Фроловой. Намеки будущей пары о создании семьи можно подтвердить еще одним фактом. Сегодня утром Василиса и Дмитрий вместе завтракали у него дома. А на камеру телеведущий признался о своей тайной любви, но не к украинской модели.

Василиса для сторис в Instagram снимала как телеведущий уплетает клубнику.

Ехидно улыбаясь и переводя все это в шутку Дмитрий вдруг стал рассказывать про свой сон, в котором ему снилась прекрасная зарубежная певица. Шепелев, с великим воодушевлением рассказывал, как сильно понравился Бейонсе. Потом, как во сне брал у нее номер телефона и как он обожает эту смуглую фигуристую красотку. Далее, когда они стали обмениваться телефонами, перед Шепелевым стояла уже не Бейонсе, а Риана. И тут, с досадой в голосе, Дмитрий говорил о том, что Риана ему вообще никогда не нравилась, как она могла ему присниться...

На этом видео резко прервалось. Скорее всего, Фролова психанула и пришла в ярость. Оно и очевидно, ведь кому может понравиться, когда любимый мужчина даже в шутку, начинает говорить о другой женщине. Интересно, каким образом Шепелев собирается заглаживать свою вину перед Василисой?