Пафос перед Миддлтон. Меган Маркл оскорбила Елизавету II

«Война» за внимание и вседозволенность продолжается.

Меган Маркл совсем перестала скрывать свое недовольство по отношению к другим членам королевской семьи. Ее разногласия с Кейт Миддлтон и Елизаветой II начались еще до рождения первенца на свет, а после родов ситуация только обострилась. Так, недавно состоялся знаменный марш, посвященный официальному дню рождения королевы. Естественно, вся семья была приглашена. В этот день Маркл впервые появилась на публике после родов, но своим поведением только оскорбила Елизавету II. Она вела себя крайне отрешенно, выполняла королевские обязанности «для галочки» с недовольным лицом и отказывалась быть участницей разных мероприятий.

Это поведение было пафосом перед Миддлтон, с которой она не подружилась с самого начала отношений. Тем более, сейчас Кейт выглядит более стройной, а недавно родившая Меган не может похвастаться точеной фигурой. Это вывело ее из себя еще больше, ведь выглядеть неуклюже на фоне жены принца Уильяма ей не хотелось.

Кейт, как специально, только усилила вражду с Меган. Она надела роскошный обтягивающий наряд, стремясь похвастаться внешним видом. Маркл же, наоборот, вынуждена была выбрать костюм-балахон, лишь бы скрыть свои изъяны. Очевидно, «война» между королевскими особами продолжается. Только от нее страдают другие люди, ведь братья Уильям и Гарри совсем перестали общаться. Складывается впечатление, что они устроили немое соревнование, кто из них позволит себе наибольшую вседозволенность и безнаказанность.



