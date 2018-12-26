«Партнёр....но не постоянный мужчина» – Фанаты обвинили Бузову в распущенной жизни

33-летняя певица так и не нашла себе жениха, а потому каждый раз развлекается с разными мужчинами.

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым так и не смогла наладить свою личную жизнь. Сама певица и телеведущая утверждает, что очень хочет иметь настоящую семью с любящим мужем, которому она родит долгожданную дочь. Однако пока на пут звезды встречаются лишь аферисты и проходимцы, которые мечтают пропиариться на имени Бузовой. Так, на премьере своего нового клипа на клип «Водица» Ольга намекнула, что у неё есть кавалер, а теперь уже говорит, что снова является одинокой. Либо Ольга лукавит по поводу возлюбленного, либо меняет мужчин как перчатки, как считают интернет-пользователи.

«Партнёр....но не постоянный мужчина», - заявили фанаты, которые даже обвинили Бузову в распущенной жизни. Ведь знаменитость публично флиртовала с Антоном Богославским, Арамом Арчером, Лёшей Свиком, Тимуром Батрутдиновым, Денисом Лебедевым, Олегом Майами и Ромой Гриценко, однако ни с одним из этих мужчин у Ольги так и не завязалась серьезные продолжительные отношения.