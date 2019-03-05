«Натуралом решил прикинуться?» - фанаты высмеяли слухи о тайной свадьбе Лазарева

Сегодня, 21:40 \\ Шоу-бизнес

«Нетрадиционная» ориентация портит певцу карьеру, уверенны поклонники.

Сегодня по Сети разлетелась фотография, где Сергей Лазарев якобы женится на израильской модели. Пара стоит под цветочной аркой. держится за руки и улыбается. Однако, поклонники не поверили в правдивость снимка и высмеяли слухи о тайной свадьбе певца. «После Евровидения надо как-то репутацию восстанавливать, а то девочки-поклонницы что-то стали подозревать. Браво», «Женится он… ага…», «Натуралом решил прикинуться?», «Это типа он женился? Что-то слабо верится конечно» — сомневаются интернет-пользователи.

 Причиной такого недоверия являются слухи о нетрадиционной ориентации певца, которые ходят вокруг Лазарева на протяжении нескольких лет. Он старается на них не реагировать, либо опровергать. Ему приписывают роман не только с близким другом, с которым он даже ездил отдыхать, но и даже с Филиппом Киркоровым. Также известно, что несколько лет назад Сергей даже выступал в рамках парада в Стокгольме, который считается одним из крупнейших ЛГБТ-праздников в Европе.

Слухи подогреваются информацией, что сына Лазареву родила суррогатная мать, хоть он и старался тщательно скрыть эту информацию. Не исключено, что в какой-то момент Сергей решил, что хочет наследника, поэтому и решил воспользоваться услугой суррогатного материнства. Сергей отказывается раскрывать подробности своей личной жизни, поэтому остается только строить предположения.

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Автор - Маргарита Фрет
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