«Натуралом решил прикинуться?» - фанаты высмеяли слухи о тайной свадьбе Лазарева

«Нетрадиционная» ориентация портит певцу карьеру, уверенны поклонники.

Сегодня по Сети разлетелась фотография, где Сергей Лазарев якобы женится на израильской модели. Пара стоит под цветочной аркой. держится за руки и улыбается. Однако, поклонники не поверили в правдивость снимка и высмеяли слухи о тайной свадьбе певца. «После Евровидения надо как-то репутацию восстанавливать, а то девочки-поклонницы что-то стали подозревать. Браво», «Женится он… ага…», «Натуралом решил прикинуться?», «Это типа он женился? Что-то слабо верится конечно» — сомневаются интернет-пользователи.

Причиной такого недоверия являются слухи о нетрадиционной ориентации певца, которые ходят вокруг Лазарева на протяжении нескольких лет. Он старается на них не реагировать, либо опровергать. Ему приписывают роман не только с близким другом, с которым он даже ездил отдыхать, но и даже с Филиппом Киркоровым. Также известно, что несколько лет назад Сергей даже выступал в рамках парада в Стокгольме, который считается одним из крупнейших ЛГБТ-праздников в Европе.

Слухи подогреваются информацией, что сына Лазареву родила суррогатная мать, хоть он и старался тщательно скрыть эту информацию. Не исключено, что в какой-то момент Сергей решил, что хочет наследника, поэтому и решил воспользоваться услугой суррогатного материнства. Сергей отказывается раскрывать подробности своей личной жизни, поэтому остается только строить предположения.