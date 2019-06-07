Одна «нога» удачней всей карьеры! Панин рушит психику россиянам из-за «нелюбви» к Родине

Сегодня, 18:01 \\ Шоу-бизнес

После просмотра видео актера некоторым зрителям пришлось обращаться к психологу.

 На протяжении недели в сети не утихают обсуждения скандального ролика с участием Алексея Панина, где актёр продемонстрировал новые возможности своего тела. Короткометражное видео настолько взбудоражило общество, что имя Панина прославилось с небывалой силой: одна «нога» оказалась удачней всей карьеры!

Примечательно, что даже 100 проектов в фильмографии не прославили так Алексея, как 1.5 минуты провокации. Однако, несмотря на впечатляющие масштабы пиара, стоит отметить, что ролик буквально разрушил психику сотне людей.

 Так, пользователи сети пожаловались, что обращались к специалистам после просмотра провокационного видео из-за нарушений психического состояния. Вероятно, «таланты» Панина и способности его тела настолько впечатляют, что зрителям потребовалась помощь психолога. Существует причина, по которой актёр так спокойно относится к случившемуся. Панин рушит психику россиянам из-за «нелюбви» к Родине. Артист злостно реагирует на хейтеров и уверен, что все беды россиян от их зажатости и даже глупости.

Панин неоднократно выступал с категоричной позицией касаемо политики государства и негативному отношению к обществу России. Судя по всему, таким образом актёр мстит за якобы провальную страну. Так или иначе, а «феномен» Панина, очевидно, оставит след как в истории российского шоу-бизнеса, так и в личной жизни актёра.

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Автор - Лера Тихомирова
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