Неграмотность + фотошоп. Пынзарь выставила себя на посмещище

Сегодня, 20:01 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» так старалась «замазать» целлюлит, что забыла о правилах написания некоторых слов.

Участница популярного скандального телепроекта «Дом-2» Даша Пынзарь является активным пользователем соцсети Instagram и часто радует свои три миллиона подписчиков яркими фотографиями. Совсем недавно Дарья опубликовала снимок с сыном, которым выставила себя на посмешище. Фанаты были весьма разочарованы постом звезды телестройки.

«Шаг 1 присмотреть мамин семит шаг 2) завладеть со словами — мама ты же на диете» (орфография автора сохранена),  — подписала пост Дарья. Сразу же можно обратить внимание, что несмотря на наличие высшего образования, неграмотность Пынзарь дает о себе знать. Находясь в Турции, она даже не знает как пишется «симит» — бублик с кунжутом, широко распространенный в Турецком государстве, а также по неизвестной причине не пользуется знаками препинания.

Стоит обратить внимание и на ноги участницы реалити-шоу. В основном, в профиле Дарьи появляются тщательно отредактированные снимки, снятые «под нужным углом», чтобы не было видно недостатков фигуры. Но здесь, видимо, звезда «Дом-2» не стала старательно фотошопить кадр, поэтому неровности кожи стали отчетливо заметны. Неграмотность+фотошоп —  давние «враги» Дарьи. Она не раз уже публично попадала в постыдное положение из-за них.

Обладая привлекательной и миловидной внешностью от природы, Пынзарь все равно старалась ее изменить, неоднократно обращаясь в клинику пластической хирургии. Дарья никогда не скрывала сколько и каких операций сделала: увеличение бюста, круговая подтяжка шеи и лица, увеличение губ, уколы красоты и многие другие на счету у молодой девушки. Но недавно она заявила, что подобные эксперименты с внешностью завершены. По словам Дарьи, нужно работать над комплексом, который мешает жить, а не портить свое тело. Вероятно, под этим она подразумевала «научиться хорошо пользоваться фотошопом».

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Автор - Маргарита Фрет
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