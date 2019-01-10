Лицо Бузовой надоело? Ксения Бородина мечтает закрыть морально разлагающийся «Дом-2»

Патриотически настроенная телеведущая намекнула, что не гордится 15-летней работой на скандальном проекте.

Ксюша Бородина, пожалуй, впервые намекнула на то, что работка на «Дом–2» не самая лучшая, чем телеведущая вовсе не гордится. Конечно, в День России намекнув на то, что россиянам нужно духовно и морально развиваться, вспомнить об обычных человеческих и семейных ценностях, Ксения не могла не вспомнить о съёмках на площадках реалити-шоу. Видимо, теперь Ксения мечтает закрыть морально разлагающийся проект, который искажает картинку правильных отношений и семьи.

Ни для кого не секрет, что «Дом–2» специфическое шоу, которое в основном демонстрирует неискренние, наигранные чувства, страстные плотские утехи и драки. Естественно, для морального духа, подъёма страны это не годится, поэтому Ксения разуверившись в лозунгах шоу решила всем посоветовать обратить своё внимание на исторические фильмы и реконструкцию.

К тому же, скорее всего, звёздной маме надоело лицо Бузовой, которая, к счастью Бородиной, стала всё реже и реже появляться на площадке. Ксения, очевидно, не на шутку встревожена мнением общества на проект и о том, какое влияние он оказывает на легкомысленных молодых людей, ведь Ксения и сама когда-то была молода и делала неправильный выбор с точки зрения сегодняшнего опыта звезды.