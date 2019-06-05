«Россия за МКАДом не кончается» - Народ осудил Решетову и её «выборочный» патриотизм

Невеста Тимати возмутила россиян своим «лицемерием» и показной любовью к Родине.

Как известно, сегодня особый праздник для жителей Российской Федерации: 12 июня значится главным Днём России. И, стоит отметить, знаменитости не упускают возможности «выслужиться» перед правительством, демонстрируя свою любовь к государству в соцсети. Так, Анастасия Решетова опубликовала ролик, где, под озвученный Григорием Лепсом гимн, похвасталась достопримечательностями России.

И всё бы ничего, вот только народ осудил невесту Тимати и её «выборочный» патриотизм. Пользователей сети возмутил тот факт, что на видео, помимо «дорогих» мест центральной части Москвы не оказалось снимков других городов государства.

«Россия за МКАДом не кончается», — заявили в комментариях негодующие фанаты. Ни для кого не секрет, уровень жизни столичных жителей и народа из малых деревень России значительно отличается и таким «лицемерием» и показной любовью к Родине Решетова всерьёз задела самолюбие простых граждан. Более того, таким поведением модель не только подпортила свою репутацию, но и поставила под удар статус Тимати, ведь рэпер уже долгие годы позиционирует себя как борец за справедливость и равноправие народа.