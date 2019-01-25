Ниже уже некуда! Семенович в постыдном наряде поздравила народ с Днем России

О патриотизме и этикете певица, похоже, услышала впервые.

Сегодня каждый уважающий себя артист поспешил напомнить согражданам о Дне России. Решила не отставать от большинства и певица Анна Семенович. Однако сделала она это, видимо, в спешке, ведь вместо уместного в данном случае фото, артистка выложила в Instagram отрывок своего концерта в Рассказово. Поздравила Аня народ следующими словами: «Я очень люблю свою страну, люблю гастролировать по разным городам и радовать людей своими концертами. С Днём России, мои любимые».

Однако большинство подписчиков обратили внимание не на сопровождающий видео текст, а на явно неподобающее платье, в которое была одета исполнительница.

«Очень «хороший» костюм петь на «Дне России». Подходит», «Неудачный прикид отдыхают», «Образ у вас сценический - (неприличное слово) полный, не буду переписывать вышеупомянутые сравнения», - прокомментировали видео-поздравление в сети.

Откровенно говоря, сценический образ певицы выглядел просто ниже не куда. Аня в своем кричащем, и даже постыдном наряде навевала мысли совершенно несвязанные ни с Россией, ни с государственным праздником, ни с патриотизмом. О чем только думала Семенович публикуя видео и, что интереснее, думала ли вообще?