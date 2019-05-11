Как кошка с собакой! Пугачёва довела Орбакайте до седых волос

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Кристине все тяжелее скрывать конфликт со «звёздной» матерью.

  И это проявляется даже в мелочах. К примеру, на недавнем фото артистки в Instagram уже не так трудно разглядеть в её прическе седые волосы. Очевидно, что седина, которую не удаётся скрыть даже косметическими ухищрениями, появляется не просто так. А довести «до седины» Пугачёва, известная своим непростым характером, может запросто. Тем более, предположения о том, что отношения у Кристины с Примадонной складываются как у «кошки с собакой», уже звучали ранее.

Известно, что Пугачёва проигнорировала последний день рождения дочери, ограничившись весьма лаконичным поздравлением в соцсетях с многозначительным фото из фильма «Чучело». Если отсутствие бывшего мужа Преснякова на такой важном для семейных отношений празднике еще можно понять, то безразличие родного сына певицы Никиты уже объяснить трудно. Напомним, Пресняков-младший отметил свой день рождения в компании мачехи, которой предпочел общество родной матери. К тому же, масла в огонь подливают слухи о грядущем разрыве Орбакайте с мужем, безнесменом Михаилом Земцовым.

Несмотря на незначительную разницу в возрасте, Орбакайте всё же старше на несколько лет своего супруга. А с годами такая разница становится всё ощутимее. К тому же, чувства амбициозного бизнесмена явно задевает то, что его супруга зарабатывает на порядок больше. Так что, на фоне такой ситуации в семье, действительно, недалеко до седых волос.

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Автор - Олег Крук
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