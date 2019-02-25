Не то рыба, не то птица. Новый образ Кончиты Вурст рассмешил Интернет

Сегодня, 13:16 \\ Шоу-бизнес

Скандальный победитель «Евровидения-2014» решился сменить имидж на более «мужественный».

  Об этом австрийский певец Том Нойвирт, более известный широкой аудитории под псевдонимом «Кончита Вурст», заявлял ещё около года назад. По словам «звезды», с образом «бородатой женщины» он достиг всего, чего планировал: завоевал победу на престижном песенном конкурсе и повысил во всём мире градус толерантности. Так, «Кончиту» было решено отправить на покой, а перед публикой предстать в новом образе, более суровым и «мужественным», по словам самого певца. Однако снова получилась не то рыба, не то птица. Том Нойвирт попросту рассмешил Интернет и стал героем новых мемов.

Свой изменившийся имидж «звезда» представила на концерте в Вене. Том Нойвирт вышел на сцену перед шокированными зрителями в черных чулках и кожаной, обтягивающей тело, сбруе. Дополнением этого «мужественного» образа стали туфли на высоких шпильках и цилиндр. Второй выход был не менее шокирующим. Бывшая «Кончита» вышагивала в высоких ботфортах, кожаной юбке и колготках в крупную сетку. Масла в огонь терпимости и толерантности подлил финальный наряд в виде пачки балерины с ярким топиком и высоченными сапогами.

По всей видимости, именно так должна выглядеть настоящая мужественность в представлении Тома Нойвирта. Не знаем, прибавит ли новый «старый» стиль больше поклонников экзальтированному фрику, как и то, что в этом многострадальном мире, наконец, воцарится мир и спокойствие. Но уверены точно в одном. Почему-то никому не интересно, что он при этом поёт.

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Автор - Олег Крук
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