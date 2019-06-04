«Проклятое наследство»: Адвокат Цивиной рассказал, о порче наведенной на актрису

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

Черед неделю после окончания судебного процесса Ирина ушла из жизни.

Скоропостижная кончина актрисы Ирины Цивиной повергла в шок не только фанатов, но и ее родных. По официальной версии у женщины случился инфаркт, однако адвокат последней жены Евстегнеева поделилась новыми, пугающими подробностями ее жизни.

По словам Юлии Вербицкой-Линник, до того как актриса вступила в судебный процесс за наследство своего последнего мужа Александра Благонравова она была спокойной и уравновешенной, свято верящей в свою правоту. Однако сразу после бойкого старта Цивину стали мучить частые «панические атаки». Ирина выдвигала странные требование: то сменить судью, то чтобы судья был одновременно и адвокатом. Последней каплей стала, преследовавшая актрису навязчивая идея, что ее якобы прокляла любовница ее покойного мужа.

День ото дня женщина чувствовала себя все хуже. Она рассказывала, что ей на почту приходят письма с угрозами, в которых говорилось, что «проклятое наследство» не принесет ей счастья, а наоборот, загонит в могилу. В это же время Цивина нашла на даче подозрительный коробок, в котором были скрученные волосы и плесень. После этого вечной спутницей красавицы стала депрессия. Ни о чем она не могла думать, кроме как о «неизбежной беде». Не помогло даже предложение выйти замуж, которое она получила от своего нового избранника. Через неделю после окончания судебного разбирательства у Ирины Цивиной не выдержало сердце.

Было ли это на самом деле проклятие или впечатлительная творческая натура слишком близко принимала грязные подробности, всплывшие в суде? Ясно одно, актрисе так и не удалось воспользоваться долгожданным наследством, а эстафета «дележки», теперь уже Ирининого «проклятого» добра перешла к ее детям.

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Автор - Екатерина Золотова
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