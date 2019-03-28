Горе-мать «воспитала». 13-летняя дочь Волочковой «спалила» пагубную зависимость

Неоднозначное пристрастие Ариадны к шоппингу может негативно отразиться на психике девочки.

Тему «родительской» безответственности Анастасии Волочковой не обсуждал, наверное, только ленивый. Однако, несмотря на сотни упрёков и критики в адрес «горе-матери», балерина продолжает пренебрегать дочерью ради карьеры. И если ранее 13-летняя Ариадна особо не проявляла последствия негативного влияния матери, то сегодня дочь Волочковой «спалила» пагубную зависимость. Как оказалось,балерина так «воспитала» дочь, что 13-летняя девочка уже страдает от серьёзного пристрастия к покупкам. В сторис Ариадна опубликовала снимок, где похвасталась горой пакетов из брендовых магазинов.

«Здравствуйте, меня зовут Ариадна и я шопоголик»,— подписала фото девочка. Очевидно, такая тяга к покупкам вызвана психическим нарушением в организме. По словам психологов, недостаток внимания, одиночество и стресс являются главными причинами маниакальной зависимости. Судя по всему, разгульный образ жизни матери и отсутствие родительского контроля уже дали свои плоды в жизни девочки. И всё бы ничего, вот только состояние Ариадны под угрозой, ведь, как известно, шопоголизм не только вызывает невроз и депрессию, но и рискует в дальнейшем спровоцировать более серьёзную зависимость: начиная от спиртного и сигарет до запрещённых веществ.