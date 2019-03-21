Муж тиран - рабство в семье. Темникова пожаловалась на ограничения со стороны Сергеева

Певица ночью съела пачку чипсов, а на утро муж заставил ее питаться сухофруктами и кокосовой водой против ее воли. Обычная забота или сокрытие страшных семейных проблем?

Елена не шибко распространяется о своей жизни. Известно, что певица замужем за руководителем IT-компании Дмитрием Сергеевым.

Темникова тщательно следит за своей фигурой. В Stories певицы нередко можно увидеть ее в спортивном зале, а вот правильное питание девушка не привыкла соблюдать. «Уничтожайте меня, зожники», - заявила она.

В своем блоге Instagram Елена пожаловалась на ограничения со стороны мужа. Она съела ночью большую пачку чипсов, а на утро Сергеев заставил ее против воли питаться сухофруктами и кокосовой водой. Фолловеров насторожило такое положение вещей. Запреты на еду в отношениях теперь считаются нормальными? Или же это своеобразная забота?

Можно расценить поступок Дмитрия как унижение человеческого достоинства, считают подписчики. Они уверены, что певица сама в праве выбирать что ей употреблять в еду. Сложно представить, что может скрываться за этим, вроде бы, обычным жестом заботы. Как говорится, муж тиран – рабство в семье. Хочется верить, что Темникову это не коснется.