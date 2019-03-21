Муж тиран - рабство в семье. Темникова пожаловалась на ограничения со стороны Сергеева

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Певица ночью съела пачку чипсов, а на утро муж заставил ее питаться сухофруктами и кокосовой водой против ее воли. Обычная забота или сокрытие страшных семейных проблем?

Елена не шибко распространяется о своей жизни. Известно, что певица замужем за руководителем IT-компании Дмитрием Сергеевым.

Темникова тщательно следит за своей фигурой. В Stories певицы нередко можно увидеть ее в спортивном зале, а вот правильное питание девушка не привыкла соблюдать. «Уничтожайте меня, зожники», - заявила она.

В своем блоге Instagram Елена пожаловалась на ограничения со стороны мужа. Она съела ночью большую пачку чипсов, а на утро Сергеев заставил ее против воли питаться сухофруктами и кокосовой водой. Фолловеров насторожило такое положение вещей. Запреты на еду в отношениях теперь считаются нормальными? Или же это своеобразная забота?

Можно расценить поступок Дмитрия как унижение человеческого достоинства, считают подписчики. Они уверены, что певица сама в праве выбирать что ей употреблять в еду. Сложно представить, что может скрываться за этим, вроде бы, обычным жестом заботы. Как говорится, муж тиран – рабство в семье. Хочется верить, что Темникову это не коснется.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Кирсанова
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

«Партнёр....но не постоянный мужчина» – Фанаты обвинили Бузову в распущенной жизни

33-летняя певица так и не нашла себе жениха, а потому каждый раз развлекается с разными...

Купер довел? «Разлучница» Леди Гага намекнула на проблемы с Бредли

Актер может воссоединиться с Ириной Шейк из-за невыносимой импульсивности любовницы.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Малахов поможет? Николаев и Проскурякова могут встретиться на «Первом канале» ради «дележки» ребенка

Снимок Игоря с гримерной «Первого федерального», бесконечные слухи о проблемах в семье,...

«Очко от Волочковой»: Фанаты Утяшевой восхитились «бомбическим» шпагатом чемпионки

Олимпийская гимнастка заставила поклонников «подтирать слюни» от увиденной растяжки...

Банк разоряется? Глава «Тинькова» просит помощь у своей дочери

Олег Тиньков налаживает другие источники дохода, делая вид, что беспокоиться не о чем.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ