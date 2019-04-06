«Чик-чик» и нет, как говорил Нагиев. Тарзан готов стать женщиной из-за «неверной» жены

«Шашни» Королёвой с Николаевым будут стоить стриптизеру «самого ценного».

Сергей Глушко и Наташа Королева живут в браке уже много лет и воспитали взрослого сына, которого успешно отправили на учебу в США. Но, откуда ни возьмись, в семью попало «яблоко раздора» в лице Игоря Николаева. Композитор был первым супругом Натальи, с которым ее связывают воспоминания о бурной молодости. В последнее время поведение женщины изменилось. На каждом шагу можно встретить намеки, что жизнь с Тарзаном ей больше не интересна, а Николаев снова стал предметом воздыханий. К тому же, в семье Игоря тоже не все хорошо. Он отдалился от супруги Проскуряковой и даже пытается отнять ребенка.

Главный «пострадавший» в этой ситуации – Глушко. Мужчине 49 лет, и, очевидно, что он не ожидал такой подставы от своей жены. Назло ей он больше времени проводит на работе, тесно общается с коллегами женского пола и даже не стесняется флиртовать. Но, возможно, это не самые страшные изменения, которые могут произойти с ним после развода. Судя по его профилю в Instagram, Тарзан готов стать женщиной и виной всему «неверная» жена.

На последнем снимке в ленте трудно понять, кто запечатлен. То ли Тарзан, то ли непонятная женщина с вьющимися волосами. Стриптизер стал более женоподобным, игривым, а маскулинность в поведении практически исчезла. В такой ситуации отлично подходит фраза: «Чик-чик» и нет…», которую говорил Дмитрий Нагиев в образе физрука Фомы. Глушко может специально, разозлившись на Королеву, избавиться от своей выдающейся «особенности» (по его же словам). Возможно, только так Наташа поймет, кого потеряла и что действительно не сможет его вернуть.