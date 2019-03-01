«Идиотка, остановись!» Беременную Решетову призвали прекратить опасные тренировки

«Тяжко, но тренируюсь», - признается Настя. У девушки случится выкидыш, если она продолжит надрываться и изнурять себя, уверены её фанаты.

Недавно модель и избранница известного рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати, поделились радостной новостью, заявив, что Анастасия находится в интересном положении. Теперь поклонники еще тщательнее следят за жизнь Решетовой и вместе с ней ожидают появление малыша. Однако многие не совсем положительно относят к тому, какой образ жизни ведет модель.

На страничке в соцсети Instagram в разделе Stories избранница Юнусова опубликовала фотографию, судя по ней Настя находится в спортзале и продолжает тренироваться и изнурять себя даже на таком сроке. По словам девушки, ей очень тяжело, но она не собирается на данный момент прекращать занятия спортом.

Поклонники призвали беременную Решетову немедленно прекратить опасные тренировки, ведь они могут стать причиной серьезных последствий, как и для будущей мамы, так и для самого ребенка.

Как известно, спорт, действительно полезен, но желательно им заниматься на ранних сроках беременности, когда ничего не угрожает жизни малыша. На больших сроках очень тяжело воспринимаются нагрузки, имеются множество противопоказаний, кроме того, очень много неудобств доставляет положение и сам размер живота. «Дура, остановись! Настя подумай о малыше, порт на таких срок вреден!», «Решетова, если тебе тяжко, то прекрати себя нагружать», «Настя, кислота тоже имеет противопоказания, зачем ты себя губишь и малыша?», «А для малыша это не вредно?», - возмущаются фанаты.

Ходьба, йога, плавание, аквааэробика – это достаточно простые упражнения, которые не несут никакого риска. Решетова сама призналась, что тренироваться довольно-таки тяжко, почему ей тогда не оставить все занятия на потом, ведь здоровье малыша самое важное и главное.

Кроме того, занимаясь спортом нужно н забывать о том, что он должен приносить легкость и удовольствие не только физическое, но и моральное, ведь только в этом случае он будет приносить хорошую ползу без рисков для будущего ребенка и матери. Самое главное нужно чувствовать комфорт, а не тяжесть от занятий, как высказалась Настя.

В любом случае каждая беременность переноситься у все по-разному и каждой девушке нужно консультироваться с врачом, ведь, если одной подойдет занятия аквааэробикой, то для другой данное занятие может быть опасным.