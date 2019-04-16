Джигану все равно? Самойлова рискует оказаться у психиатра

Сегодня, 06:24 \\ Шоу-бизнес

Оксана рассказала о своем пессимистичном настрое к жизни и пожаловалась на постоянную усталость.

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова поженились в 2012 году. За 7 лет брака у пары родились три дочери, но, по словам Джигана, он не против еще одного ребенка. На совместных фотографиях семья выглядит счастливой, но, кажется, это лишь видимость.

Недавно Самойлова поделилась с поклонниками новым снимком в Instagram-аккаунте. Девушка порассуждала на тему отношения к жизни и о том, как она борется с усталостью. Оксана призналась, что даже просыпается уставшей и это ее обычное состояние, которое иногда становится невыносимым. По словам модели, она не делит жизнь на белые и черные полосы, потому что в ней всегда есть проблемы. Такой пессимистичный настрой не похож на жену Джигана, ведь, судя по фото, в их семье царит счастье и гармония.

Хроническая усталость может иметь различные последствия, вплоть до психических расстройств. Неужели Джигану все равно, что происходит с его женой? Возможно, ее рассказ в Instagram является своеобразным криком о помощи. Если рэпер и дальше будет игнорировать психологическое здоровье своей жены, она рискует оказаться у психиатра с более серьезным диагнозом.

Вероятно, девушка измоталась воспитывать детей, пока рэпер занимается карьерой. Но если Джиган действительно хочет завести еще одного малыша, ему стоит позаботиться о супруге. В противном случае, у Самойловой может не остаться сил не только на нового ребенка, но и на уже имеющихся.

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Автор - Анастасия Соколова
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